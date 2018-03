Alfano: soddosfazione per nomina Giannini a Unesco

Roma, 29 mar. - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano esprime grande soddisfazione per la nomina della Professoressa Stefania Giannini ad Assistant Director General per l`Educazione dell`UNESCO. "È per noi motivo di orgoglio vedere attribuito ad una personalità accademica italiana di primo piano, qual è Stefania Giannini, un incarico di questa importanza e delicatezza" ha dichiarato il Ministro commentando la notizia.

"Con questa nomina la Direttrice Generale Azoulay ha riconosciuto le indubbie qualità e competenze dell`ex Ministro dell`istruzione, dell`università e della ricerca, ed al tempo stesso il profondo, costante e crescente impegno dell`Italia nell`Organizzazione. Questo riconoscimento, giunto al termine di un approfondito procedimento di selezione, è un ulteriore stimolo ad intensificare la nostra azione per il sostegno e la promozione dei valori al centro del mandato dell`UNESCO".

Il Settore Educazione, che sarà guidato da Stefania Giannini, è il più consistente dell`UNESCO, in termini di risorse di bilancio (oltre un terzo del totale) e di personale; da esso dipendono anche 7 istituti specializzati ed un centro per l`educazione tecnica e professionale. Attraverso questo Settore l`UNESCO coordina, nel sistema ONU, l`insieme delle iniziative per il raggiungimento dell`Obiettivo 4 dell`Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: "Fornire un`educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".