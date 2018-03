Parlamento, Martina (Pd):grave atto M5S e Lega, cosa mai accaduta

Roma, 29 mar. - "Devo dire che sia 5Stelle che centrodestra non si sono molto preoccupati della pluralità della rappresentanza di tutte le forze negli uffici di presidenza. Questo è un fatto grave perché, ad esempio, non è mai accaduto che alcune forze importanti come la nostra, con quasi il 20% dei voti dei cittadini rimanessero fuori dagli uffici dei questori. È un fatto da non banalizzare. Io credo che se il buongiorno si vede dal mattina non à certo un buongiorno". Lo ha detto a Tgcom24 il reggente del Pd, Maurizio Martina, facendo riferimento alle nomine di vicepresidenti e questori di Camera e Senato.