M5s:Gentiloni lasci attuazione dl banche venete a nuovo governo

Roma, 29 mar. - "Il decreto legge 99/2017 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca è una truffa in piena regola a danno dei risparmiatori. Truffaldina è anche la modifica proposta durante l`ultima Legge di Bilancio al fondo risarcitorio. È bene ripeterlo prima che il governo Gentiloni si azzardi ad approvare i decreti attuativi. A fronte di oltre 210 mila famiglie colpite e 13 miliardi di patrimonio bruciato, infatti, il governo ha stanziato appena 25 milioni di euro, pari allo 0,19% del danno inflitto ai risparmiatori. Non solo i soldi sono pochi ma, viste le modalità di accesso al risarcimento indicate nel decreto sarà molto complicato accedere al beneficio, soprattutto per i risparmiatori che hanno contratto i titoli prima del 2007, quando fu emanata la normativa "MIFID". Lo denunciano i deputati M5S Alessio Villarosa e Federico D`Incà e il senatore Daniele Pesco.

"Il decreto di risoluzione ha messo in ginocchio una Regione intera con ripercussioni su tutto il territorio nazionale, ma oggi per fortuna la maggioranza del Parlamento è in mano a chi ha sempre contestato questo genere di provvedimenti. Il M5S non vuole solo procedere a risarcimenti più equi, ma anche garantire agli ex soci e obbligazionisti delle banche venete gli eventuali guadagni che proverranno dalla gestione dei "Non Performing Loans". Chiediamo quindi al governo, oggi in carica per i semplici "affari correnti", di lasciare al futuro esecutivo l`emanazione dei decreti attuativi necessari per stabilire le modalità di accesso e utilizzo del fondo risarcitorio", concludono.