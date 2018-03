Roma, 29 mar. - Via libera del cda di Poste Italiane al bilancio 2017, anno chiuso con un utile netto di 689 milioni in crescita del 10,8%. Lo comunica la società dopo il consiglio di amministrazione che ha confermato i risultati preliminari diffusi il 19 febbraio. Confermata anche la distribuzione di un dividendo di 0,42 euro per azione.