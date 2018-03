Usa, in Missouri i repubblicani vogliono una legge "armi ovunque"

New York, 29 mar. - Sabato scorso, centinaia di migliaia di persone hanno manifestato negli Stati Uniti chiedendo di 'fermare' le armi, dopo l'ennesima strage in una scuola. In Missouri, però, i parlamentari statali stanno dando il via libera a una legge ribattezzata "armi ovunque" dai suoi critici, visto che consentirebbe di portare armi nascoste a scuola, nei bar e in chiesa, nei casinò e in ospedale. A parlarne è il Kansas City Star.

La legge è stata approvata da una commissione della Camera statale e dovrebbe presto arrivare in Aula per il dibattito. Il Parlamento del Missouri è saldamente in mano ai repubblicani e anche il governatore è del Grand Old Party. Il disegno di legge darebbe la possibilità di proibire le armi nei locali privati, ma impedirebbe alle università di creare delle "zone senza armi"; al momento, gli atenei possono scegliere di consentire l'uso delle armi, ma nessuno lo ha fatto.