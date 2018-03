Giacomoni: FI innovativa con Casellati-Carfagna-Bernini-Gelmini

Roma, 29 mar. - "Tra ieri ed oggi finalmente sono stati completati gli Uffici di presidenza di Camera e Senato e dal 4 aprile inizieranno le consultazioni del Presidente della Repubblica per la nascita del nuovo Governo. In questa fase Forza Italia è stato sicuramente il movimento che ha innovato di più: dopo aver indicato per la prima volta nella storia d'Italia una donna alla presidenza del Senato (Elisabetta Alberti Casellati), ed aver nominato due donne alla guida dei gruppi parlamentari (Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini), oggi ha indicato ed eletto anche Mara Carfagna (la più votata!), alla vice-presidenza della Camera. La rivoluzione rosa del Presidente Berlusconi prosegue. L'ennesima dimostrazione che noi facciamo "fatti, e non parole!". Auguri a tutte di buon lavoro e W "le donne del Presidente!". Lo scrive su Facebook l'onorevole Sestino Giacomoni, membro del comitato di Presidenza di Forza Italia e segretario della conferenza dei coordinatori regionali del movimento azzurro.