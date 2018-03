Gasparri (Fi) nuove norme per trattenere chi alimenta odio

Roma, 29 mar. - "La vicenda di Halili conferma quanto siano pericolose le presenze islamiche in tutto il mondo occidentale. Comprese quelle di seconda generazione, che hanno quindi cittadinanza europea. La persona in questione aveva patteggiato una condanna a due anni. Era noto ed evidentemente controllato. Complimenti, quindi, a chi ha condotto l'azione di prevenzione che ha impedito un attentato nel nostro Paese". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore di Fi Maurizio Gasparri.

"Tuttavia, a livello interno e internazionale - il discorso va esteso all'intero Occidente -si pone ormai come indifferibile il varo di efficaci misure di prevenzione. Quando apprendiamo che un imam è stato espulso - ha proseguito- ci dovremmo chiedere che fine fa. Potrebbe rientrare nel nostro Paese per proseguire la propria predicazione fanatista o per creare reti terroristiche. Occorrono quindi misure speciali. Ricordiamo quanto si fece ai tempi del terrorismo interno e la famosa retata del 7 aprile che servì a smantellare reti di terroristi e di fiancheggiatori. C'è insomma da fare un salto di qualità. Non si può pensare di vincere questa guerra con l'indignazione sui social network o con vane dichiarazioni alla stampa. Bisogna varare norme per trattenere le persone che alimentano l'odio fondamentalista e preparano, tra gli immigrati islamici e tra i loro figli nati in Italia, autentici terroristi. Alla guerra alle nostre democrazie si risponde con determinazione, azioni adeguate e quindi dure".