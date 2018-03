Siria, Lavrov: Goutha est liberata completamente dai terroristi

Mosca, 29 mar. - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che la liberazione della Goutha Orientale dai terroristi è completa ma durante tale operazione è stata da altre parti non specificate, condotta campagna, velata, di sostegno ai militanti.

"Purtroppo, nel corso dell'operazione, e siamo già abituati a questo, si è tenuta una campagna velata per sostenere i militanti" ha detto Lavrov in una conferenza stampa con l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria Staffan de Mistura.

Lavrov ha aggiunto che "nel corso di tale campagna sono state diffuse" fake news "sulla fame a causa dell'assedio, bombardamenti indiscriminati, compreso l'uso di armi proibite".