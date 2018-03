Sondaggio: per oltre 50% francesi va fatto di più contro terrorismo

Parigi, 29 mar. - Oltre la metà della popolazione francese è convinta che il governo potrebbe fare di più per fermare gli attacchi terroristici. Lo indica un sondaggio pubblicato oggi, sei giorni dopo una vicenda di sangue che ha scosso il Paese.

Il 58 per cento degli intervistati ha detto che il presidente francese Emmanuel Macron e la sua amministrazione non stanno utilizzando "tutti gli strumenti necessari nella lotta contro la minaccia terroristica in Francia", secondo lo studio del gruppo di sondaggio Elabe.

Tra le misure che hanno ottenuto maggior sostegno c'è quella dell'espulsione dei cittadini stranieri sulla lista nera dei terroristi in Francia (ipotesi appoggiata dall'80 per cento di chi ha risposto) e di impedire ai jihadisti francesi di tornare dalla Siria e dall'Iraq (78 per cento di chi ha risposto).

Il sondaggio è arrivato dopo la sparatoria nelle città di Carcassonne e Trebes, nel sudovest della Francia, da parte del francese nato in Marocco Radouane Lakdim, che ha provocato la morte di quattro persone.

