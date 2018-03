Di Maio: in Uffici Presidenza completeremo taglio vitalizi

Roma, 29 mar. - I posti negli Uffici di Presidenza di Camera e Senato ottenuti dal M5s "non rappresentano poltrone, visto che tutti rinunceranno al doppio stipendio, all'auto blu, al vitalizio e a tutti i privilegi, ma sono la componente decisiva che ci permetterà di abolire i vitalizi ed eliminare gli sprechi. Sono più che sicuro che in questa legislatura raccoglieremo il frutto del lavoro di questi anni e completeremo l'opera". Lo sostiene il capo politico del M5s Luigi Di Maio, che in una diretta Facebook torna ad elogiare Roberto Fico: "Nessuno prima di lui aveva mai rinucniato all'indennità da Presidente della Camera". Un gesto grazie al quale, afferma Di Maio, il Parlamento "nonè più il simbolo della casta, ma il segno tangibile della terza Repubblica, quella dei cittadini".