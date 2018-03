Camera, Milanato (Fi): congratulazioni a Carfagna e Fontana

Roma, 29 mar. - "Grande soddisfazione per l'elezione di Mara Carfagna a Vicepresidente della Camera dei Deputati, di Francesco Scoma a Segretario d'Aula e la conferma di Gregorio Fontana a Questore di Montecitorio, incarichi importanti e di prestigio. Un risultato che premia lavoro e competenza, e che dopo l'elezione di Elisabetta Casellati a Presidente del Senato rappresenta un altro successo per Forza Italia. A tutti loro auguro buon lavoro".Lo ha affermato in una dichiarazione Lorena Milanato, deputato di Forza Italia e Vicecoordinatore regionale del Veneto.