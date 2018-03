Camera, Pedrazzini (Fi): buon lavoro a Carfagna e Fontana

Roma, 29 mar. - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Mara Carfagna e a Gregorio Fontana, Vicepresidente e Questore della Camera dei Deputati. Con queste elezioni vengono premiati il merito e il lavoro svolti in anni di impegno politico per Forza Italia e per il Paese". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini.

"Forza Italia mette in campo in ruoli parlamentari di primissimo piano nomi di prestigio che hanno ricoperto incarichi importanti sempre orientando il proprio impegno nel solco della cultura liberale. La loro sensibilità istituzionale sarà garanzia di equilibrio e di una efficace gestione della vita parlamentare", ha aggiunto.