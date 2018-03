Russia chiuderà il consolato generale Usa a San Pietroburgo

Mosca, 29 mar. - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di diplomatici dei Paesi che avevano annunciato l'espulsione del personale diplomatico russo in risposta all'avvelenamento della ex spia Sergey Skripal e di sua figlia Yulia. La Russia peraltro chiuderà il consolato generale Usa a San Pietroburgo.

Speculare vuol dire che gli aspulsi saranno altrettanti, come quelli mandati via dai saguenti Paesi: gli Stati uniti hanno espulso 60 diplomatici russi la Gran Bretagna 23, l'Ucraina 13, la Germania quattro come anche la Polonia, la Francia, il Canada. La Lettonia hai espulso tre diplomatici come anche la Moldova, la Repubblica ceca. Due l'Australia, l`Albania, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Spagna e l'Italia. Un diplomatico espulso dal Belgio, dall'Ungheria, dall'Irlanda, dalla Lettonia, dalla macedonia, dalla Norvegia, dall'Estonia, della Romania, della Finlandia, dalla Creoazia, dal Montenegro, dalla Svezia. Sette le espulsioni della Nato.