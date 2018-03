Di Maio insiste: ho il doppio di voti Salvini, rispettare numeri

Roma, 29 mar. - Luigi Di Maio insiste: tocca a lui essere indicato come presidente del Cosiglio perchè "ho preso più del doppio dei voti del secondo più votato". In una diretta su Facebook il capo politico del M5s ribadisce la linea fin qui tenuta: "Della composizione del governo e dei ministri parleremo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come è giusto che sia. Del candidato premier si è parlato molto in questi giorni, e la mia posizione è semplice: basta premier non votati da nessuno o peggio premier che hanno perso. Per il resto parlano i numeri. Il sottoscritto è stato votato come candidato premier da 11 milioni di italiani, più del doppio del secondo più votato", ovvero Matteo Salvini. Dunque "il mio obiettivo è garantire che la volontà popolare venga rispettata. La strada è tracciata".