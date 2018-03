Italmobiliare entra in Caffè Borbone, avrà il 60% ... -2

Roma, 29 mar. - "Con questa nuova operazione - sottolinea il consigliere delegato di Italmobiliare, Carlo Pesenti - che permette di ampliare il perimetro del nostro portafoglio di partecipazioni, entriamo in un settore caratterizzato da un alto tasso di crescita e con ulteriori potenzialità di sviluppo".

"La scelta di puntare su Borbone - spiega Pesenti - per entrare nel mercato del caffè, e più in particolare nel segmento più dinamico delle cialde e capsule, è supportata dal valore di un brand apprezzato e vincente, dall'efficienza produttiva e dalla visione e capacità imprenditoriale che il fondatore e il management continueranno a imprimere per il futuro dell'azienda". Per Italmobiliare "questa nuova acquisizione è un ulteriore passo all'interno della nostra strategia di valorizzazione e rafforzamento di marchi italiani di successo da accompagnare nello sviluppo anche sui mercati internazionali".

"L'accordo strategico con Italmobiliare - aggiunge Massimo Renda - che ci assicura una visione a lungo termine della partnership a differenza di quanto potevano offrirci altri potenziali investitori puramente finanziari, permette a Caffè Borbone di passare da una struttura familiare a quella di azienda a visione manageriale in grado di supportare anche impegnativi e ambiziosi piani di sviluppo".

"La combinazione - conclude Renda - della visione strategica dalla mia famiglia, che a fine anni '90 ha puntato sullo sviluppo del caffè monoporzionato, con la capacità imprenditoriale e di investimento di un grande gruppo come Italmobiliare sono le basi di un ulteriore ampliamento del nostro campo d'azione".