Governo,Di Maio: ci sono convergenze su temi, a destra e sinistra

Roma, 29 mar. - "Prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima di tutto se ci siano convergenze sui temi importanti del Paese e posso dirvi che ci sono, sia a destra che a sinistra. Ce lo aspettavamo. Perchè le idee che portiamo avanti sono di buon senso e non hanno etichette ideologiche". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio, aggiungendo che "l'unico gruppo politico che finora si è sottratto al confronto sui temi è stato il Pd che sta ancora portando avanti la linea di porsi come freno al cambiamento chiesto dai cittadini col voto. Ma noi continueremo a dimostrare maturità e responsabilità, come fatto con la scelta di rinuaciare a due vicepresidenti alla Camera e al Senato che sono quindi andati al Pd". Quanto alla "composizione del governo e dei ministri, se ne parlerà con Mattarella, come è giusto che sia".