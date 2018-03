Stefania Craxi:nessuno pensi trattare su Governo senza Berlusconi

Roma, 29 mar. - "Se qualcuno pensa di immolare sull'altare di una presunta verginità e coerenza Berlusconi è ampiamente fuori strada. Il M5S non può certo pensare di dissimulare le proprie capriole celandosi dietro un dito e lanciando una velata fatwa verso il leader di Forza Italia, in una sorta di riedizione un po' confusa ed un po' ridicola di 'convention ad exludendum' ad personam". Lo afferma in una dichiarazione la senatrice Fi Stefania Craxi.

"Non è certo un vezzo, né si tratta di una mera impuntatura perché, come teorizza impropriamente qualcuno, si cercano riabilitazioni o legittimazioni di cui Berlusconi non ha certo bisogno. Sono - ha sottolienato- le regole della democrazia, regole che presuppongono rispetto per le persone, le forze in campo e soprattutto per l'intelligenza altrui. Pertanto, chiunque voglia dialogare con il centrodestra, che ricordo essere la coalizione di maggioranza relativa in ambedue i rami del Parlamento, non può far finta che non esista Forza Italia e Berlusconi che né sono stati i fondatori e né sono il perno, né tantomeno può pensare di avventurarsi in un maldestro gioco di veti che divida il campo tra buoni e cattivi".