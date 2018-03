Governo, Rosato (Pd): M5S e Lega due facce della stessa medaglia

Roma, 29 mar. - L`esclusione dai collegi dei questori di Camera e Senato del Partito Democratico rappresenta "il contrario di quanto hanno sempre detto" M5S e Lega. "Hanno usato l`affermazione elettorale per occupare tutti i posti e trasformare le poltrone per tutelare gli equilibri interni al Movimento Cinque Stelle, insomma per farsi un congresso sulla pelle delle istituzioni. Ottenendo due risultati: uno strappo nelle prassi parlamentari che hanno visto da sempre maggioranze ed opposizioni partecipare con pari dignità alla gestione delle due Camere; e una forzata pacificazione interna. Sicuramente sarà una gestione poco collegiale, anche poco trasparente per le forze di opposizione. C`è il rischio reale che qualcuno ne faccia una tribuna - e qualcosa di più - per campagne di pura demagogia". Lo ha detto Ettore Rosato, Pd, neo vicepresidente della Camera in una intervista pubblicata oggi su Democratica, il quotidiano digitale del Pd.

Rosato ha chiarito che "noi siamo il partito di chi ha scelto l`Europa e rifiuta modelli come Orban e Putin. Lavoriamo per una società sicura e inclusiva, combattiamo le diseguaglianze e crediamo nella democrazia rappresentativa. Non manca certo il lavoro da fare. E lo faremo dall`opposizione. Vogliamo rappresentare una parte di questo paese, dando voce agli oltre sei milioni di italiani che ci hanno votato sulla base di un programma".

La prima prova di una dinamica in corso in queste ore tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega "è stata l`elezione dei Presidenti della Camere", ha detto Rosato spiegando che "si è concretizzata una convergenza che noi già segnalavamo da tempo, prima della campagna elettorale: Lega e 5 Stelle hanno molte idee comuni, dall`euroscetticismo all`immigrazione, dalla propaganda antiscientifica al silenzio sui diritti civili. Basta soffermarsi su chi, all`estero, ha festeggiato il buon risultato elettorale di Salvini e Di Maio per rendersi subito conto che Lega e 5 Stelle sono considerati come due volti della stessa medaglia".

Rosato ha sostenuto che "non si deve distruggere in pochi mesi il faticoso lavoro di questi cinque anni. Ne pagheremmo tutti le conseguenze, ma soprattutto i più deboli. E rischieremmo di buttare i sacrifici di questi anni insieme ai primi segnali di ripresa. E` legittimo che ci siano idee diverse, ed è altrettanto giusto che chi ha vinto le elezioni parta dalla propria agenda politica; ma la campagna elettorale è terminata, ed ora c`è bisogno di proposte credibili, che ancora non abbiamo sentito dalla Lega o dai 5 Stelle".