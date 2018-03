Ilva, Calenda: tempi stretti, bene negoziato avanti dal 4 aprile

Roma, 29 mar. - Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda approva la decisione del Tavolo Ilva di avanzare con il negoziato dal 4 aprile. "È importante - sottolinea Calenda - la decisione delle parti di far avanzare il negoziato dal 4 aprile. L'intesa sindacale è necessaria per concludere il processo di cessione ad Arcelor Mittal e far partire investimenti produttivi e ambientali per 2,4 miliardi".

"Il ruolo delle parti, a cui il governo non si può sostituire - aggiunge Calenda - è decisivo e il percorso fatto da sindacati e azienda ha già avvicinato le posizioni. L'obiettivo della tutela di tutti i lavoratori è a portata di mano. Dovere del governo è ricordare che Ilva ha cassa fino a giugno e che la normativa Ue sugli aiuti di Stato rende soluzioni alternative alquanto impervie. I tempi sono oggettivamente stretti".