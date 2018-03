Roma, 29 mar. - "Vivo apprezzamento per l'elezione di Mara Carfagna, neo vice presidente della Camera dei deputati, Gregorio Fontana, riconfermato alla carica di questore di Montecitorio, e Francesco Scoma, neosegretario d'Aula della Camera dei deputati". Lo afferma, in una dichiarazione, Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia. "Ai colleghi un sincero in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro", conclude l'esponente azzurro.