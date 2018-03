Roma, 29 mar. - "Grande soddisfazione per l'elezione di Mara Carfagna a vicepresidente della Camera dei Deputati, di Gregorio Fontana per l'incarico di questore e di Francesco Scoma neo eletto segretario d'Aula. A loro vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno svolgere al meglio i ruoli che sono stati chiamati a ricoprire". Lo dichiarano in una nota i deputati veneti di Forza Italia Raffaele Baratto, Davide Bendinelli, Dario Bond, Piergiorgio Cortelazzo.