Roma, 29 mar. - "Complimenti alla Gelmini per il successo e in bocca al lupo a Mara Carfagna che completa con la sua esperienza la filiera istituzionale in rosa che è il nuovo inizio di Forza Italia". Lo ha affermato in una dichiarazione l'ex ministro Fi Gianfranco Rotondi, fondatore di Rivoluzione Cristiana.