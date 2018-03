Rampelli(Fdi):M5s incassa Fico e poi ha mandato all'aria accordo

Roma, 29 mar. - "Noi non siamo andati alle mini consultazioni proposte dal Movimento 5 Stelle perchè non è credibile chi si fa votare per la presidenza della Camera dicendo che non avrebbe preteso vicepresidenze e, a 48 ore di distanza dalla conquista della terza carica dello Stato, si rimangia tutto per sete di poltrone. Roberto Fico è stato votato anche da Fratelli d'Italia, non senza mal di pancia, in forza di un accordo istituzionale che i Cinque Stelle oggi hanno fatto saltare per uno strapuntino. Inutile parlare con chi non rispetta la parola data". Lo ha dichiarato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervistato a SkyTg24.