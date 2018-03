Distretti, Intesa Sp: in 2016-2017 +4,6% fatturato cumulato -2

Milano, 29 mar. - Tra le altre cose, il rapporto mette in evidenza la dinamicita dei distretti agro-alimentari - +29,2% la crescita del fatturato tra il 2008 e il 2017 - che sfruttano il know-how e la forza commerciale delle produzioni Dop e Igp italiane (all'interno dei distretti il 72% delle aziende appartiene a un'area a indicazione geografica).

Tema importante è anche la capacita delle imprese della meccanica di offrire macchinari interconnessi e soluzioni meccatroniche, con il 69% delle imprese dichiara di produrre macchinari 4.0, grazie anche ai forti legami con la filiera Ict. Il 60% delle imprese della meccanica nell'ultimo anno ha fatto acquisti di tecnologia Ict da fornitori localizzati in Italia, con punte dell'80% tra le imprese di dimensioni medio-grandi.

Buona poi la buona diffusione di imprese femminili (pari al 23% del totale), molto presenti nel Sistema moda (quasi una su tre). Interessante anche la presenza di imprese giovanili, soprattutto nel Mezzogiorno, altamente dinamiche e in grado di garantire un ricambio generazionale. Nei distretti un`impresa su dieci è gestita da under 35, con punte del 15,5% nel Mezzogiorno e del 20% nella Metalmeccanica e nel Sistema moda. Inoltre, tra il 2012 e il 2016 il fatturato delle imprese giovanili localizzate nei distretti è salito del 19%, quasi il doppio rispetto alle altre imprese distrettuali.

Da sottolineare, infine, la nascita e lo sviluppo di nuove specializzazioni "distrettuali", come è il caso della Cosmesi in Lombardia. Un specializzazione che vanta già oggi 2,3 miliardi di euro di avanzo commerciale, concentrata in alcune province lombarde e competitiva grazie a un mix di fattori: qualità, creatività, design e vicinanza a fornitori di essenze, packaging e macchinari.