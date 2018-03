Italmobiliare entra in Caffè Borbone, avrà il 60% del capitale

Roma, 29 mar. - Italmobiliare entra in Caffè Borbone, acquisendo il 60% del capitale della società napoletana. Lo comunica la holding, che "dopo il recente ingresso in Tecnica Group prosegue la strategia di diversificazione e ampliamento del portafoglio di partecipazioni investendo nel settore del caffè e diventando il principale azionista di Caffè Borbone, marchio in forte crescita sul mercato nazionale".

In base agli accordi L'Aromatika, la società che possiede il marchio Caffè Borbone, "sarà controllata da una newco nella quale Italmobiliare, a fronte di un investimento di circa 140 milioni, deterrà il 60%, mentre il 40% farà capo al fondatore Massimo Renda". Renda, che sarà presidente esecutivo della società, "continuerà a contribuire con la propria esperienza e capacità imprenditoriale allo sviluppo" aziendale.

Caffè Borbone "rappresenta una storia italiana di successo che ha visto una società di torrefazione locale diventare in breve tempo uno dei principali player a livello nazionale e leader nella vendita di capsule e cialde. Proprio questo comparto, che ha rappresentato un'innovazione che ha cambiato le abitudini del consumatore, è attualmente il segmento più dinamico nelle vendite di caffè, con un incremento del volume di circa il 20% nel solo 2017".

Nel corso degli ultimi anni Caffè Borbone "è cresciuto a un ritmo del 40% annuo, raggiungendo un fatturato di circa 94 milioni nel 2017. Anche per i prossimi anni questo trend sarà sostenuto dall'ulteriore rafforzamento delle vendite nel settore della grande distribuzione e nel canale online, dove il marchio Borbone già occupa posizioni di primo piano".