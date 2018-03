Camera, Rampelli(Fdi): M5s famelico posti e non rispettoso Colle

Roma, 29 mar. - "M5s ha preteso di avere anche una vicepresidenza, come nelle più fameliche tradizioni democristiane". Lo ha denunciato a proposito di nuove vicepresidenze e incarichi di Questore del Parlamenti, parlando a Radio Radicale, il capogruppo Fdi alla Camera Fabio Rampelli.

"Nella stagione ubriacatura comunicazione di massa - ha detto ancora- il M5s è più preoccupato di dare una notizia. Non voglio parlare di sgarbo istituzionale nei confronti del capo dello Stato ma di poca considerazione Delle sue pregogative con l'aggravante dei futili motivi. Non andiamo a parlare con soggetti politici che non mantengono gli accordi istituzionali. Fabio rampelli e Giorgia Meloni hanno chiesto ai loro deputati di votare Roberto Fico, persona vicina centri sociali e con trascorsi di sinistra. Io non avrei mai votato per Fico se non ci fosse stata questo accordo. Oggi devo spiegare ai miei deputati perché abbiamo votato per Roberto Fico.