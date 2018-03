Distretti, Intesa Sp: in 2016-2017 +4,6% fatturato cumulato -Rpt

Milano, 29 mar. - Decimo compleanno per il Rapporto annuale su Economia e finanza dei distretti industriali messo a punto dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, che attesta come il fatturato e i margini delle imprese distrettuali siano tornati ormai oltre i livelli pre-crisi, toccando nuovi record. Da lavoro - presentato oggi dal consigliere delegato della banca Carlo Messina e dal capo economista Gregorio De Felice - emerge che nel biennio 2016-17 i distretti industriali hanno ottenuto buoni risultati: la crescita cumulata del fatturato è stata pari al +4,6%, mentre l`Ebitda margin, in seguito alla debolezza dei prezzi, si è stabilizzato a un livello del 7,6%. Complessivamente nei distretti la crescita del fatturato nei dieci anni tra il 2008 e il 2017 è stata pari al +13%, a fronte del +8,7% delle aree non distrettuali. Anche i margini unitari sono ormai su livelli superiori a quelli pre-crisi. Al contrario, al di fuori dei distretti il divario è ancora significativo.

La classifica delle aree di eccellenza distrettuale vede ai primi tre posti, e tra loro molto vicini, l'Occhialeria di Belluno, la Gomma del Sebino bergamasco e il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene.

Per il biennio 2018-19 il Rapporto prevede poi "un'accelerazione della crescita, con un +5,8% cumulato, trainata nuovamente dai mercati esteri, in presenza di una domanda interna che rimane sostenuta, con un maggior ruolo per i beni di investimento. In particolare, un contributo importante potrà venire dalla filiera metalmeccanica, sulla spinta degli investimenti in macchinari, a loro volta supportati dalle misure di incentivazione previste nel Piano Industria 4.0". Nel biennio 2018-19 ci sarà anche "spazio per un rafforzamento dei margini unitari" diffuso a tutti i settori distrettuali.

Il Rapporto della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo analizza i bilanci aziendali di quasi 18.000 imprese appartenenti a 153 distretti industriali e di quasi 54.000 imprese non-distrettuali attive negli stessi settori di specializzazione. (segue)

Bos