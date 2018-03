Lombardia, Meloni: buon lavoro a Fontana e alla sua squadra

Roma, 29 mar. - "Buon lavoro ad Attilio Fontana e alla sua squadra. Fratelli d'Italia sarà pienamente rappresentata nella giunta della Lombardia da Riccardo De Corato con la fondamentale delega a sicurezza e immigrazione e da Lara Magoni, con la delega strategica al turismo e alla moda. Sono particolarmente fiera che all'esperienza e all'affidabilità di un esponente storico della destra lombarda come Riccardo De Corato, si unisca oggi il dinamismo e la determinazione della nostra campionessa Lara Magoni, ad ulteriore conferma del radicamento e della capacità di aprirsi del nostro partito in Lombardia come in tutta Italia". È quanto dichiara il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni.