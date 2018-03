Australia, cricket nella bufera per scandalo palla truccata -3

Johannesburg, 29 mar. - La vicenda ha provocato un vero e proprio scandalo nazionale in Australia, dove dalle stelle dello sport ci si aspetta un comportamento irreprensibile: "Un terribile affronto al Paese", l'ha definita il premier Malcolm Turnbull.

L'International Cricket Council da parte sua si è impegnato a rivedere le sanzioni previste per le modifiche alla pallina (che si limitano in sostanza ad alcuni punti di penalizzazione e in caso di reiterazione al ritiro del battitore responsabile prima della fine del suo turno, ma nulla più).