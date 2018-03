M5s-Lega pigliatutto anche alla Camera, il Pd protesta

Roma, 29 mar. - Un vicepresidente, un questore e 4 segretari per il Movimento Cinque Stelle; un vicepresidente e 3 segretari per la Lega. Solo Forza Italia tiene botta, con un vicepresidente, un questore e un segretario; Fratelli d'Italia ottiene un Questore. Il Pd, terzo gruppo parlamentare a Montecitorio, si deve accontentare di un vicepresidente. L'elezione dell'Ufficio diPresidente della Camera non cambia lo schema già visto in Senato: M5s e Lega pigliatutto, con i Cinque Stelle che sfruttano al massimo la consistenza del loro gruppo (sono i più numerosi, 222) e ottengono quasi la metà delle poltrone (6 su 15) e il Carroccio che difende lo schema di coalizione premiando gli alleati di Forza Italia e Fdi (in totale 8 caselle sulle 15 disponibili). Nessuno va in soccorso del Pd, i cui candidati per le caselle di questore e segretario d'aula (Rosa Maria Di Giorgi e Alessia Morani), non vanno oltre i voti del gruppo Dem.

Uno schema contro cui protesta il capogruppo Pd, Graziano Delrio: "Purtroppo l'ufficio di presidenza della Camera non rispetta il voto degli italiani. Abbiamo solo un rappresentante", il vicepresidente Ettore Rosato, "e questo significa che il Movimento 5 Stelle e altri hanno cominciato con il piede sbagliato". Comunque, assicura Delrio, "cominceremo da subito a lavorare per portare avanti le nostre proposte".

Soddisfatta invece la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini, che saluta l'elezione a questore di Gregorio Fontana e a segretario di Francesco Scoma, ma in particolare l'elezione di Mara Carfagna alla vicepresidenze, "con un consenso amplissimo: un successo di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, che ancora una volta ha deciso di puntare sul nome di una donna tenace e competente e di mettere in primo piano la tutela delle istituzioni con la scelta di personalità di alto livello".

Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, festeggia solo "Riccardo Fraccaro e Maria Edera Spadoni", eletti rispettivamente Questore e Vicepresidente della Camera dei Deputati. "È una grande gioia per me e per tutto il MoVimento 5 Stelle. In bocca al lupo e buon lavoro", scrive in un tweet in cui non fa cenno ai 4 segretari su otto ottenuti dal M5s.