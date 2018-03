Anzaldi(Pd):Bonafede Azzeccagarbugli,dirà anche 'Grillo chi?'"

Roma, 29 mar. - "L'avvocato Bonafede, braccio destro di Luigi Di Maio, riesce a superare il suo predecessore Azzeccagarbugli dei Promessi Sposi: da cinque anni promettono un reddito per 9 milioni di persone fino a 1.950 euro a testa, un'operazione che costerebbe almeno 62 miliardi, ma ora che le elezioni sono passate arrivano i distinguo, addirittura smentiscono pure Beppe Grillo. Il reddito universale proposto da Beppe Grillo non c'entra nulla col reddito di cittadinanza? E perché lo dicono solo ora? Manca solo che dicano 'Grillo chi?'". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dare 780 euro a ciascuno - prosegue Anzaldi - dei 4,5 milioni di italiani che vivono in povertà assoluta, come dicono Di Maio e tutti gli esponenti M5s con una propaganda martellante che dura da 5 anni, costerebbe 42,1 miliardi. Integrare il reddito ai restanti 4,5 milioni che vivono in povertà relativa costerebbe altri 20 miliardi, almeno. In totale fanno oltre 62 miliardi. Ora dicono che bastano 14 miliardi? Dicono che gli assegni non andrebbero alle singole persone ma all'intero nucleo familiare? Ora dicono che non volevano dare un reddito a tutti, come predica Grillo da anni, ma solo estendere e rifinanziare il Rei, il Reddito di inclusione messo in campo dal Pd di Renzi e dal Governo Gentiloni? Una penosa retromarcia, dopo aver illuso e preso in giro milioni di elettori. Distinzioni da azzeccagarbugli, appunto".