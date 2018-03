Toti a M5s: la guida del Governo spetta al centrodestra

Manarola (Sp), 29 mar. - "I Cinque stelle hanno avuto un lusinghiero successo e sono sul secondo gradino del podio. Se si vuole rispettare la volontà degli elettori, come credo sia opportuno fare, occorre confrontare i programmi e vedere se ci sono le condizioni per un programma-sintesi che veda il centrodestra guidare il governo e i Cinque stelle coinvolti nelle decisioni". Lo ha detto oggi a Manarola, nelle Cinque Terre, il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti.

"La trattativa per il prossimo governo -ha sottolineato il governatore ligure- è nella sua complicatezza molto semplice. Il centrodestra ha il 37% dei consensi degli italiani, è la coalizione che è uscita vincente dalle urne ma non ha sufficienti voti -ha affermato Toti- per creare da solo un governo, ha bisogno di trovare delle mediazioni".

"Se questo non sarà possibile -ha proseguito il consigliere politico di Forza Italia- ritengo che non vi siano altre strade che una soluzione ponte per riportare il Paese alle elezioni con una legge elettorale più efficace".

"L'elezione dei presidenti di Camera e Senato è andata bene perché erano istituzioni di garanzia ma oggi per il governo -ha concluso Toti- si tratta di sporcarsi le mani e vedere se si trova un programma compatibile e delle persone in grado di interpretarlo, a partire dal candidato in pectore del centrodestra che è Salvini".