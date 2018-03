Tariffe, authority energia: da aprile luce -8% e gas -5,7%

Roma, 29 mar. - Forte diminuzione per le tariffe di gas e luce nel secondo trimestre del 2018. Dal primo aprile, afferma l'Autorità per l'energia, per la famiglia-tipo la bolletta dell'elettricità segnerà una diminuzione dell'8% mentre per il gas il calo sarà del 5,7%.

Le riduzioni sono "determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso, dopo gli andamenti congiunturali dello scorso trimestre, influenzate anche dalla prevista stagionalità dei consumi di elettricità e gas".

Il calo dell'elettricità, spiega l'authority, "è sostanzialmente legato all'andamento dei prezzi all'ingrosso, stimati in riduzione per il secondo trimestre 2018 (circa -14% il prezzo unico nazionale rispetto alla media del primo trimestre 2018)". Per il gas "ugualmente la prossima stagione primaverile, con consumi e quotazioni in riduzione a livello europeo, implica il calo dei prezzi anche nei mercati all'ingrosso italiani".