Amb. Usa in Israele chiarisce sue idee su Abu Mazen dopo critiche

New York, 29 mar. - "Gli Stati Uniti non stanno cercando di 'rimpiazzare' Abu Mazen. Sta ai palestinesi scegliere i loro leader". Con questo tweet, l'ambasciatore statunitense in Israele, David Friedman, ha voluto chiarire i commenti contro il presidente dell'Autorità nazionale palestinese rilasciati a un giornale israeliano, riportati negli Stati Uniti dal sito Axios.

Friedman, parlando con un piccolo quotidiano israeliano, "Shviee", distribuito nelle sinagoghe, aveva detto: "Se [Abu Mazen] non è interessato a negoziare, sono sicuro che lo farà qualcun altro. I vuoti tendono a essere riempiti. Se crea un vuoto, qualcuno lo riempirà. E noi andremo avanti (col processo di pace). Gli Stati Uniti vogliono aiutare i palestinesi [...] e noi non abbandoneremo il desiderio di migliorare la vita dei palestinesi".

Il capo negoziatore palestinese, Saeb Erekat, aveva risposto: "L'ambasciatore statunitense in Israele ha mostrato ancora una volta il suo impegno ideologico verso la politica colonialista israeliana, come primo funzionario statunitense a dichiarare che l'occupazione israeliana della Palestina non esiste. Come ambasciatore lavora senza sosta a sostegno e per la legittimazione delle violazioni israeliane, disumanizzando i palestinesi, incitando contro il movimento nazionale palestinese e ora invoca persino un cambio di leadership in Palestina".