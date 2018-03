Rauti(Fdi):solo governo centrodestra fronteggia emergenze Italia

Roma, 29 mar. - "Presto un governo di centrodestra per affrontare le emergenze del paese che oggi vedono altissima anche la minaccia di attentati da parte del terrorismo di matrice islamica. Sono convinta che occorra concentrare tutti gli sforzi su questa strada, individuando alcuni punti del programma su sicurezza, immigrazione ed economia sui quali trovare convergenze in Parlamento". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice Fdi Isabella Rauti.

"Più passano i giorni più emerge infatti - ha proseguito- l'inconsistenza e l'inaffidabilità di Di Maio che, oltretutto, si è autoincoronato capo assoluto dei parlamentari grillini con un blitz notturno alla Camera e al Senato che ha visto una rapidissima approvazione del nuovo, incostituzionale, Statuto M5S, senza possibilità di critica o contraddittorio da parte dei componenti dei due gruppi. Impossibile avere a che fare con simili metodi e procedure, impossibile accettare i diktat del leader su poltrone, tutte sue, e programmi, solo i suoi da realizzare, meglio non perdere tempo e lavorare per trovare una maggioranza che sostenga un esecutivo in grado di fare le riforme e dare stabilità al paese".