Piazza Affari ha chiuso in progresso, Ftse mib +0,36%

Milano, 29 mar. - Chiusura in progresso per piazza Affari, all'insegna di una giornata positiva per le principali piazze azionarie europee e per Wall Street nella prima parte di seduta. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411,15 punti, l'All Share è salito dello 0,42% a 24.661,36 punti. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali si è attestato sui 128 punti base.

Tra le blue chip, in spolvero Recordati (+3,88%), Mediaset (+3,18%), Pirelli (+2,33%), Tenaris (+1,97%), Brembo (+1,54%), Luxottica (+1,47%). Maglia nera, invece, a Ubi Banca (-1,04%), seguita da Campari (-0,81%), Banco Bpm (-0,72%), Atlantia (--0,55%). Sul listino completo, bene Technogym dopo i risultati 2017 diffusi ieri.