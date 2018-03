Fca, lavoratori Maserati: stufi di sentire che tutto va bene -2

Torino, 29 mar. - "Le lavoratrici e i lavoratori hanno sottoscritto in massa la lettera aperta - commentano Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Giacomo Zulianello, Rsa Fiom-Cgil della Maserati - perchè sono consapevoli che il loro futuro lavorativo dipende dalle decisioni che la Maserati prenderà in queste settimane. I lavoratori hanno la consapevolezza che devono arrivare nuovi modelli di autovetture da produrre per fare in modo di saturare tutti gli addetti dei due stabilimenti di assemblaggio finale, altrimenti ci saranno sempre lavoratori in esubero".

"Sanno fare i conti - prosegue la Fiom - e iniziano a essere stufi di vedersi spostare da uno stabilimento all'altro senza mai avere la garanzia di essere occupati in modo stabile. Anche per queste ragioni - dicono ancora i sindacalisti - ci auguriamo che l'azienda risponda tempestivamente alla richiesta di incontro fatta dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalle organizzazioni sindacali per definire il futuro degli stabilimenti torinesi di Fca".