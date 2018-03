Fca, lavoratori Maserati: stufi di sentire che tutto va bene

Torino, 29 mar. - "Ci siamo un po' stufati di sentire che tutto va bene, di stare tranquilli e che presto i problemi saranno risolti. Per noi sono solo parole, ma alle parole devono seguire i fatti". È quanto si legge in una lettera aperta alla proprietà firmata da 782 lavoratori dello stabilimento Maserati di Grugliasco, dove la cassa integrazione è aumentata notevolmente negli ultimi anni.

"Sono due anni che utilizziamo in modo pressochè continuativo la cassa integrazione ordinaria, adesso la situazione è peggiorata con la richiesta del contratto di solidarietà che prevede 933 esuberi temporanei" si legge ancora nella lettera.

"A nostro avviso - dicono i lavoratori - l'unico modo per porre fine all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, per arrivare davvero alla piena occupazione dei dipendenti del gruppo Fca, è di implementare piani precisi di investimento e nuovi modelli di auto da mettere in produzione".

