Pensioni, Martina: avviare l'assegno di garanzia per i giovani

Roma, 29 mar. - "Rilanciamo la nostra proposta dell`assegno pensionistico di garanzia per i giovani. Ricordo che è stato un punto di proposta condiviso con le parti sociali nelle intese firmate dai nostri governi. Ora è necessario avviare la sperimentazione per garantire una effettiva equità generazionale lavorando sul futuro pensionistico dei giovani. La discontinuità e la precarietà dei lavori di tanti ragazzi e ragazze non consentirà loro di avere in futuro pensioni dignitose e per questo occorre intervenire presto con un strumento nuovo di protezione come l`assegno di garanzia". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.