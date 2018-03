Commercio, rinnovata intesa Confesercenti-Federconsumatori

Roma, 29 mar. - Confesercenti e Federconsumatori rinnovano l`intesa per la tutela dei diritti di imprese e consumatori ai fini di un più corretto e trasparente funzionamento del mercato. Con questo protocollo consumatori e imprenditori commerciali, turistici e dei servizi insieme si impegnano ad affrontare problemi legati alla sicurezza, alla traspa­renza, all`informazione ed ai controlli, fino alla costruzione di indicatori di valutazione della "costumer satisfaction" e alla previsione di fondi di garanzia che intervengo­no a tutela delle buone prassi economiche tra imprese e consumatori.

"Se non intercettiamo al meglio i bisogni e le preferenze dei consumatori, l`asset più prezioso della nostra attività, noi come commercianti non piamo svolgere bene il nostro lavoro, dice Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti. Questa intesa, dunque, è molto importante, non solo perché ci aiuta a entrare sempre più in contatto con il sentiment dei consumatori, ma anche perché riafferma il ruolo delle piccole imprese nella comunità: esse divengono partner dei cittadini e questo crea un sistema virtuoso che porta ad una rinascita dei centri cittadini e dei borghi, tanto importanti nell`economia del nostro Paese".

"Abbiamo sempre trovato in Confesercenti - dice Emilio Viafora Presidente Federconsumatori - un interlocutore sensibile e collaborativo sui temi che ci riguardano. Questo protocollo va a toccare questioni molto importanti per noi, condivise da Confesercenti: progetti di rigenerazione urbana, con iniziative che vadano a sostegno delle piccole attività che sono una ricchezza per il tessuto economico e sociale, nella lotta alla contraffazione, in una maggiore attenzione al turismo ed ai diritti dei consumatori. Temi che interessano il Paese e di chi lo abita".

Confesercenti e Federconsumatori hanno colto l`occasione per lanciare un appello congiunto affinché si scongiurino aumenti dell`Iva: "siamo molto preoccupati - dice Viafora - per l`aumento dei costi che le famiglie italiane rischierebbero di affrontare, stimati in circa 780 euro all`anno. Non ci dimentichiamo - sottolinea De Luise - che gli imprenditori vengono anch`essi colpiti dall`aumento del costo della vita. Oltre a questo vedono ridursi sempre più la capacità di spesa delle famiglie. Per questo la sterilizzazione delle clausole deve essere una priorità e noi continueremo a batterci per questo".

Nel protocollo Confesercenti e Federconsumatori si adoperano per: la promozione della libertà di mercato e del diritto al consumo respon­sabile e consapevole, per la tutela della concorrenza, la disponibilità dei servizi commerciali primari a sostegno delle popolazioni svantaggiate, per la qualifica­zione delle condizioni di vita all`interno delle città, dei centri urbani e dei territori svantaggiati. Si impegnano a garantire: sicurezza dei prodotti, la lotta alla pubblicità ingannevole e alla contraffazione, la tutela dei diritti nella sfera del turismo, norme di tutela per uno sviluppo equilibrato del mercato e una corretta politica di concorrenza.

Infine le parti si impegnano a formalizzare alcune iniziative congiunte in materia di: sicurezza alimentare, predisposizione di report tematici (ad esempio: andamento/gradimento dei saldi; dinamica dei prezzi; tutela dell`accesso al credito); osservatorio di studio ed analisi dei consumi (sia on-line che presso i ne­gozi fisici); attività di studio/reporting in materia turistica; attivazione di sportelli conciliativi.