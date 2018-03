MoneyGram e Poste Italiane rinnovano accordo per money-transfer

Roma, 29 mar. - MoneyGram e Poste Italiane rinnovano l'accordo pluriennale per i servizi di money-transfer. Lo comunica la società americana, sottolineando che "si tratta di un sodalizio avviato nel 2001 e attualmente consente la fruizione dei servizi di trasferimento di denaro in oltre 9mila uffici postali in tutta Italia, online tramite il sito web e app".

Poste Italiane "rappresenta un riferimento per tutti quei migranti che cercano servizi finanziari affidabili e convenienti anche grazie all'utilizzo di un account postale o una carta prepagata, un sistema che consente ogni anno a diverse centinaia di migliaia di clienti di affidarsi alla capillare rete di Poste Italiane per inviare denaro con MoneyGram ai propri cari all'estero".

"Per 17 anni - afferma il chief revenue officer di MoneyGram, Grant Lines - MoneyGram e Poste Italiane hanno lavorato insieme per favorire l'inclusione finanziaria. Siamo lieti che questa partnership continui; in contanti, direttamente da un conto corrente, online o tramite app, i nostri clienti in Italia potranno utilizzare i nostri servizi di money-transfer nella massima sicurezza e rimanere così in contatto con i propri cari in tutto il mondo".

L'Italia, "a livello europeo, è uno dei paesi ai primi posti per il volume di denaro inviato: secondo i dati della Banca d'Italia, nei primi nove mesi del 2017 si registrano flussi in uscita pari a 3,8 miliardi di euro, principalmente verso la Romania (528 milioni), il Bangladesh (408 milioni), le Filippine (241 milioni), il Senegal (231 milioni), l'India (224 milioni), lo Sri Lanka (208 milioni) e il Marocco (207 milioni)".