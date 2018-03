Roma, 29 mar. - "Riccardo Fraccaro e Maria Edera Spadoni sono appena stati eletti rispettivamente Questore e Vicepresidente della Camera dei Deputati. È una grande gioia per me e per tutto il MoVimento 5 Stelle. In bocca al lupo e buon lavoro". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, insieme ad una foto che lo ritrae con i due nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera.