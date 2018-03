Fratoianni: avvilente vicenda molestie a donna Cc, si intervenga

Roma, 29 mar. - "Come è possibile che una carabiniere donna che ha avuto il coraggio di denunciare le molestie sessuali di un suo superiore, condannato dal tribunale in primo grado e pure in appello, ora si ritrovi sotto inchiesta perché l`Arma dei Carabinieri ritiene che 'sia stato leso il prestigio dell`istituzione' nel corso di un`intervista alla trasmissione Rai Presa Diretta di Rai3?". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali, sulla vicenda resa nota in queste ore a Firenze, città dove la carabiniere presta servizio. "E io che pensavo - prosegue l`esponente di Leu - che il prestigio dell`Arma fosse stato sfregiato dall'odioso atto contro una donna, e non certo dalle parole davanti ad una tv di una donna amareggiata per quello che ha passato...".

"Mi rivolgo direttamente alla Ministra della Difesa Pinotti e al Comandante Generale dell`Arma Nistri, chiedendo un loro intervento immediato, perché trovino una soluzione ad una vicenda grottesca. Mi rifiuto di credere - conclude Fratoianni - che nel 2018 possano accadere cose di questo tipo, sarebbe l`avvilente ed ennesima violenza a tutte le donne del nostro Paese".