Roma, 29 mar. - La Camera ha eletto i suoi tre Questori. E, come per il Senato non c'è un esponente del Pd. A vigilare sui bilanci di Montecitorio saranno Riccardo Fraccaro del M5s, Gregorio Fontana di Forza Italia, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia. La candidata del Pd , Rosa Maria Di Giorgi, si è fermata a 112 voti, appena uno in più dei membri del suo gruppo.