Antitrust: autonoleggio, a Oscar Rent multa di 300mila euro -2

Roma, 29 mar. - "Le evidenze acquisite - spiega l'Antitrust - dimostrano che la società ha consegnato pochissime auto rispetto al numero di ordini acquisiti e che fosse pienamente consapevole di non riuscire a consegnare i veicoli ordinati nei termini pattuiti mentre continuava a promuovere la conclusione dei contratti di autonoleggio e a incassare gli importi versati dai nuovi clienti per confermare le prenotazioni".

"Dall'istruttoria - sottolinea l'authority - è emerso inoltre che Oscar Rent ha restituito solo in minima parte gli importi versati dai consumatori e dal giugno 2017 ha interrotto ogni forma di comunicazione con la clientela, ostacolando indebitamente l'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori".

L'Antitrust, "dopo l'avvio del procedimento, aveva immediatamente adottato un provvedimento cautelare di sospensiva per far cessare la pratica scorretta, disponendo che Oscar Rent potesse acquisire ordini solo relativi a vetture disponibili. In risposta la società ha comunicato di aver cessato l'attività commerciale".