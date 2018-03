Banche, Abi: il digitale conquista i clienti a velocità ... -2

Roma, 29 mar. - Nel convegno #IlCliente, afferma l'Abi, si spiegherà "come, con la convergenza tra mondo digitale e mondo fisico, il cliente bancario diventa 'phy-gital' (dall'unione delle parole physical e digital) quindi in grado di muoversi con flessibilità tra i vari canali della banca". La multicanalità "rafforza l'esperienza e la soddisfazione del cliente e amplia le occasioni di contatto: il 43% della clientela entra in contatto con la banca ogni due giorni o anche più spesso (era il 37% nel 2016)".

"Questa intensità di contatto - sottolinea Palazzo Altieri - consente di realizzare una nuova prossimità con il cliente che contribuisce a rafforzare l'apprezzamento per la banca e il rapporto di fiducia. La customer satisfaction infatti segna quest'anno livelli di gradimento mai così elevati: quasi 9 clienti su 10 esprimono un giudizio positivo sulla propria banca di riferimento".

La trasformazione digitale "rappresenta una leva fondamentale per la strategia di innovazione della banca, per rispondere alle sfide future. Gli effetti contemporanei delle numerose novità normative (e soprattutto della Psd2) e del cambiamento dei comportamenti di acquisto dei clienti aprono nuovi scenari competitivi, che richiedono alle banche importanti scelte strategiche nel prossimo futuro". Secondo l'indagine Abi-Gfk, "un giovane su tre dimostra interesse nei confronti di un'offerta di servizi bancari e finanziari da parte di nuovi operatori tecnologici; uno su due per la fascia di giovani evoluti che usano l'internet banking".