Governo, Messina: priorità ridurre debito e favorire... -2

Milano, 29 mar. - Messina ha sottolineato che l'Italia è "un Paese forte, molto forte e ritengo totalmente sbagliati i giudizi di chi la vede come fragile e debole. Dove abbiamo un punto di attenzione rispetto agli altri Paesi è certamente il debito pubblico, ma se guardiamo alla qualità delle imprese e al risparmio delle famiglie siamo certamente meglio di Francia e Germania"

"La crescita - ha proseguito - c'è ed è forte. Questa è indubbiamente una ripresa ma deve essere equa e coinvolgere le fasce escluse della popolazione".

Per quanto riguarda in particolare il tema del debito pubblico, ha sostenuto che "è importante non dare messaggi che potrebbero non essere compresi dagli investitori internazionali: non bisogna toccare il tema del bilancio pubblico e del debito, il tema della riduzione è imprescindibile. Non parliamo poi dell'uscita dall'euro".

Quanto all'eventualità di tempi lunghi perchè si raggiunga un accordo tra le forze politiche per la formazione del nuovo governo, Messina ha osservato che "in Germania, alla quale tutti guardano come al punto di riferimento, ci hanno messo 6 mesi a formare un governo".