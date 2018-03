Fca, sindacati firmatari chiedono incontro su Torino

Torino, 29 mar. - Situazione produttiva e futuro della Mito, formazione, ammortizzatori sociali e soluzioni per i lavoratori a ridotte capacità lavorative. Sono i punti specifici indicati in una lettera congiunta dai sindacati firmatari del contratto Fca che hanno scritto all'azienda per chiedere un incontro sul Polo produttivo di Torino prima del primo giugno, data dell'Investor day. "Siamo consapevoli che data l'importanza strategica e di prospettiva per gli stabilimenti italiani del prossimo piano industriale di Fca, fino alla data dell'Investor Day non verranno illustrati alle scriventi organizzazioni sindacali i dettagli relativi al futuro del polo produttivo di Torino - si legge nella lettera -. Nello stesso tempo - prosegue la lettera - riteniamo indispensabile aprire un confronto con la direzione Fca prima del 1 giugno 2018 per affrontare una serie di questioni necessarie a predisporre una serie di azioni di preparazione che riteniamo necessarie per garantire il futuro produttivo ed occupazionale degli insediamenti torinesi".