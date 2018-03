Bankitalia: Casse previdenza detengono 14,5% del capitale

Roma, 29 mar. - Otto Casse di previdenza privata sono titolari del 14,53% del capitale della Banca d'Italia, "avendo investito 1,84 mld di euro. Siamo, quindi, tra i maggiori azionisti in Banca d`Italia, con oltre 43.360 quote e insieme, in termini di quote detenute, esprimiamo una rilevante partecipazione", lo ha detto, Nunzio Luciano, presidente di Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel suo intervento all'assemblea ordinari di Banca d'talia.

"Abbiamo apprezzato la relazione del Governatore e i risultati raggiuti dalla Banca Centrale. Esprimiamo a Lui e al management di Banca d`Italia le congratulazioni per il lavoro svolto" ha sottolineato Luciano.