Francia, Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione

Parigi, 29 mar. - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato rinviato a giudizio insieme al suo legale Thierry Herzog e all'ex magistrato Gilbert Azibert per "corruzione attiva" e "abuso d'ufficio": è quanto pubblica il quotidiano francese Le Monde.

La vicenda riguarda il cosiddetto scandalo delle intercettazioni, in cui Sarkozy avrebbe cercato di ottenere nel 2014 - tramite Herzog - delle informazioni riservate da Azibert, all'epoca giudice della Corte di Cassazione, nell'ambito di una procedura in cui Sarkzoy chiedeva la restituzione delle sue agende, sequestrate dalla magistratura per le indagini sullo scandalo Bettencourt.